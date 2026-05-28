Café numérique Initiation contre la cybercriminalité Médiathèque Espace Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Café numérique Initiation contre la cybercriminalité

Médiathèque Espace Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-04 15:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Maîtrisez les bons réflexes pour protéger votre vie numérique avec l’expertise de Grenoble INP Esinar UGA.

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Médiathèque Espace Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

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L’événement Café numérique Initiation contre la cybercriminalité Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme