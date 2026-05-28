Café numérique Initiation contre la cybercriminalité Médiathèque Espace Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère
Café numérique Initiation contre la cybercriminalité Médiathèque Espace Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère jeudi 4 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Café numérique Initiation contre la cybercriminalité
Médiathèque Espace Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-04 15:30:00
Date(s) :
2026-06-04
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Médiathèque Espace Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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L’événement Café numérique Initiation contre la cybercriminalité Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme
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