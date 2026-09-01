Informations pratiques

Langeac

Café Parents Projets

Place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez boire un café et échanger avec les autres parents autour de vos besoins et projet en lien avec la parentalité.

Avec un coin enfant coloriages, jeux de construction, jeux de société, livres, autres activités.

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Place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Come have a cup of coffee and chat with other parents about your needs and plans related to parenting.

There’s a kids’ corner with coloring books, building blocks, board games, books, and other activities.

L’événement Café Parents Projets Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier