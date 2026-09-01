Café Parents Projets Langeac
mercredi 16 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Café Parents Projets
Place de la Halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez boire un café et échanger avec les autres parents autour de vos besoins et projet en lien avec la parentalité.
Avec un coin enfant coloriages, jeux de construction, jeux de société, livres, autres activités.
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Place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Come have a cup of coffee and chat with other parents about your needs and plans related to parenting.
There’s a kids’ corner with coloring books, building blocks, board games, books, and other activities.
L’événement Café Parents Projets Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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