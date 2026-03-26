Café parents CPTS Solidar Romans-sur-Isère
Café parents CPTS Solidar Romans-sur-Isère samedi 11 avril 2026.
Café parents
CPTS Solidar 15 boulevard de la Liberation Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13
Vous êtes parents ou futurs parents ? La CPTS Solidar lance son Café des parents, un espace de discussion autour de la périnatalité, en présence de professionnels de santé orthophoniste, kinésithérapeute, sage-femme…
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CPTS Solidar 15 boulevard de la Liberation Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 32 76 65 contact@cpts-solidar.fr
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English :
Are you a parent or parent-to-be? The CPTS Solidar is launching its Café des parents, a discussion forum on perinatal issues with health professionals such as speech therapists, physiotherapists and midwives
L’événement Café parents Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme
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