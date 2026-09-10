Cafè platussant venez converser en occitan ! Librariá occitana Limoges

Informations pratiques

Limoges

Cafè platussant venez converser en occitan !

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2027-03-06 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2027-01-09 2027-02-06 2027-03-06

Je le comprends mais je le parle pas … Je trouve (plus) personne pour parler … Je le parle mais le lire, c’est compliqué ! Quand on le voit écrit, c’est pas pareil !

Venez donc passer un moment à la librairie pour platussar (bavarder) en occitan limousin ou patois à votre guise ! On y parlera de tout et de rien, on pourra raconter des histoires ou un bon souvenir, chanter une chanson… et pourquoi pas, de temps à autre, une petite initiation en douceur à la lecture pour découvrir la richesse de l’occitan d’ici ou d’ailleurs, sa littérature…

Mas tot ’quò-’quí balha set, il sera aussi grand temps de terminer l’après-midi, en bargassant autour d’une tasse de thé ou de café !

Tous les premiers samedis du mois (excepté le 9/01/27 et le 24/04/27). .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

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English : Cafè platussant venez converser en occitan !

L’événement Cafè platussant venez converser en occitan ! Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par Terres de Limousin