Café-projection : Angkor, entre terre et ciel, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

Café-projection : Angkor, entre terre et ciel Samedi 13 juin, 17h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Angkor, entre terre et ciel : La cité khmère révélée par l’archéologie (54min)

Au-delà des prodigieux vestiges de pierre d’un empire qui a régné sur l’Asie du Sud-Est entre le 9e et le 15e siècle, que sait-on des populations qui vécurent à Angkor ? Quelles traces ont-elles laissées ? A quoi ressemblaient la vie quotidienne et l’organisation de la Cité ? Quelles étaient les coutumes et les croyances de ce peuple qui a façonné Angkor et en a fait la grandeur ?

Au cœur de la plaine d’Angkor, Pierre Bâty, archéologue à l’Inrap, dirige un projet de fouilles archéologiques depuis plusieurs années à la faveur des travaux d’aménagement de l’aéroport international de Siem Reap.

Pour comprendre l’organisation de la grande cité khmère au Moyen Âge, l’équipe d’archéologues français et cambodgiens a tout mis en œuvre pour retrouver des traces des anciennes populations dans une zone qui n’avait jamais été étudiée jusqu’alors. En faisant ré-émerger le passé lointain de ce pays qui a tant souffert dans la période récente, leurs découvertes sont pour les Cambodgiens un moyen de se réapproprier leur histoire pour s’ouvrir au futur.

Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061

Angkor, entre terre et ciel : La cité khmère révélée par l’archéologie (54min)

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