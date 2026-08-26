CAFÉ SANS FILTRE, PROJECTION/RENCONTRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Elie, Gabriel, Raphaël, Steeve et Saïd sont cinq adolescents autistes. Leur avenir semblait déjà tracé. Pourtant, un projet audacieux vient bouleverser des trajectoires toutes faites. À travers une formation exigeante, ces jeunes apprennent les gestes de la cuisine, l’art du dressage des plats et le service en salle. Pas à pas, ils gagnent en confiance et en compétences, jusqu’à faire vivre un véritable restaurant, en plein cœur de Paris. Le documentaire retrace leur apprentissage et invite le spectateur à changer de regard sur l’autisme.

Une personne handicapée ce n’est pas une personne à qui il manque quelque chose. C’est une personne qui fonctionne autrement. ,

Il y avait une espèce de fatalité dans leur orientation où ils ne pouvaient qu’aller en foyer d’accueil médicalisé. Et pas intégrer le monde du travail, même le monde du travail adapté. On s’est demandé comment leur donner toutes leurs chances. Et là est née l’idée d’un café … » Laurence Melloul-Piou, Directrice de l’IME Cour de Venise et créatrice de Notre café,

L’IME Cour de Venise situé à Paris 3ième a ouvert en 2008, accueillant 22 jeunes avec autisme ou troubles envahissants du développement (TED), âgés de 12 à 18 ans. L’IME propose un semi-internat avec internat en alternance de type séquentiel de 5 places afin de mieux préparer les adolescents au passage à l’âge adulte. Dans le cadre d’un projet global et sur la base de l’éducation structurée, l’IME propose un certain nombre d’activités dans les locaux de l’IME ou à l’extérieur : sportives culturelles et fonctionnelles (ex : théâtre, cirque, aïkido, piscine, bureautique, course/cuisine, etc.).

La prise en charge des adolescents accueillis est globale, en fonction des besoins repérés pour chacun d’entre eux. Elle a pour objectif de leur offrir la possibilité de trouver leur place dans leur environnement social : famille, institutions, travail, centres de loisirs et culturels, etc., ainsi que de pouvoir communiquer avec leurs proches comme avec les autres.

Notre Café Marais est le fruit de 10 ans de fonctionnement de l’IME et d’un constat d’un certain nombre de limites dans les réponses d’accompagnement que nous pouvons proposer aux personnes TSA. Cafétéria associative inclusive ouverte à tous, Notre Café Marais a pour vocation initiale d’offrir un lieu « ordinaire » dans lequel les compétences acquises par les jeunes avec TSA dans les dispositifs existants (dont l’IME) peuvent être généralisées et valorisées, tout en étant un lieu d’insertion sociale et professionnelle pour des personnes avec TSA.

Le film « Café sans filtre » suit l’apprentissage de cinq jeunes avec autisme résidant dans un IME (institut médico éducatif) du 3ème arrondissement, en même temps que se monte le restaurant « Notre café » qu’ils sont appelés à faire vivre en plein cœur de Paris. La projection sera suivie d’un échange avec le public en présence d’un des réalisateurs du documentaire, de membres de l’équipe soignante et encadrante de l’IME à l’origine du projet, d’une ou deux familles, d’un ou deux jeunes résidents.

Le samedi 19 septembre 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit

01 44 78 55 20 ou via billetweb.fr

Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T18:00:00+02:00_2026-09-19T20:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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