Café-Tertulia ¿ Charlamos ? Café con ñ MJC Héritan Mâcon
samedi 26 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Café-Tertulia ¿ Charlamos ? Café con ñ
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Envie de pratiquer ton espagnol dans une ambiance décontractée ?
Rejoins-nous pour notre Café con Ñ, un rendez-vous mensuel pour discuter librement en espagnol autour d’une table.
Accueil des participants, tertulia animée et jeu de vocabulaire pour finir en s’amusant. Que tu sois débutant ou bilingue, viens papoter, rire et partager avec nous. ¡Bienvenidos!
Natalia Valencia MARTINEZ, anthropologue et professeure d’espagnol. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Café-Tertulia ¿ Charlamos ? Café con ñ
L’événement Café-Tertulia ¿ Charlamos ? Café con ñ Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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