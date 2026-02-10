Café-Tertulia ¿ Charlamos ? Café con ñ MJC Héritan Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Café-Tertulia ¿ Charlamos ? Café con ñ

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Envie de pratiquer ton espagnol dans une ambiance décontractée ?

Rejoins-nous pour notre Café con Ñ, un rendez-vous mensuel pour discuter librement en espagnol autour d’une table.

Accueil des participants, tertulia animée et jeu de vocabulaire pour finir en s’amusant. Que tu sois débutant ou bilingue, viens papoter, rire et partager avec nous. ¡Bienvenidos!

Natalia Valencia MARTINEZ, anthropologue et professeure d’espagnol. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Café-Tertulia ¿ Charlamos ? Café con ñ

L’événement Café-Tertulia ¿ Charlamos ? Café con ñ Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès