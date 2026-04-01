Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée Cajarc
Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée Cajarc samedi 18 avril 2026.
Cajarc
Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée
Espace Françoise Sagan Cajarc Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Du café-théâtre pour finir la saison, c’est une invitation à partager, à rire et à s’évader le temps d’une soirée
Du café-théâtre pour finir la saison, c’est une invitation à partager, à rire et à s’évader le temps d’une soirée. Alors, n’hésitez plus, réservez votre place et venez vivre ce moment unique. Ce sont encore une fois des talents de notre région La compagnie du bélier qui seront mis à l’honneur avec leur spectacle de café-théâtre Cœur en mêlée une comédie de Gérard Linsolas qu’il interprète avec Léa Pelletant !
.
Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 86 72 15 01 cac.cajarc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A café-theatre to end the season, an invitation to share, laugh and escape for an evening
L’événement Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée Cajarc a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac
À voir aussi à Cajarc (Lot)
- Les dimanches en famille à la Maison des Arts à Cajarc Cajarc 19 avril 2026
- Les rendez-vous Pom*Pompidou atelier des tout-petits (2/4 ans) Maison des Arts Cajarc Centre d’Art Georges Pompidou Cajarc 22 avril 2026
- Les rendez-vous Pom*Pompidou atelier des 5/12 à la Maison des Arts Cajarc Cajarc 23 avril 2026
- Prajoux Cajarc Lot 1 mai 2026
- Boucle itinérante Saint-Jacques Cajarc Lot 1 mai 2026