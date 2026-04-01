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Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée Cajarc

Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée Cajarc

Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée Cajarc samedi 18 avril 2026.

Adresse : Espace Françoise Sagan

Ville : 46160 Cajarc

Département : Lot

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 Général

Cajarc

Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée

Espace Françoise Sagan Cajarc Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Du café-théâtre pour finir la saison, c’est une invitation à partager, à rire et à s’évader le temps d’une soirée

Du café-théâtre pour finir la saison, c’est une invitation à partager, à rire et à s’évader le temps d’une soirée. Alors, n’hésitez plus, réservez votre place et venez vivre ce moment unique. Ce sont encore une fois des talents de notre région La compagnie du bélier qui seront mis à l’honneur avec leur spectacle de café-théâtre Cœur en mêlée une comédie  de Gérard Linsolas qu’il interprète avec Léa Pelletant !

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Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 86 72 15 01  cac.cajarc@gmail.com

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English :

A café-theatre to end the season, an invitation to share, laugh and escape for an evening

L’événement Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée Cajarc a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac

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