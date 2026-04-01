Cajarc

Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée

Espace Françoise Sagan Cajarc Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Du café-théâtre pour finir la saison, c’est une invitation à partager, à rire et à s’évader le temps d’une soirée

Du café-théâtre pour finir la saison, c’est une invitation à partager, à rire et à s’évader le temps d’une soirée. Alors, n’hésitez plus, réservez votre place et venez vivre ce moment unique. Ce sont encore une fois des talents de notre région La compagnie du bélier qui seront mis à l’honneur avec leur spectacle de café-théâtre Cœur en mêlée une comédie de Gérard Linsolas qu’il interprète avec Léa Pelletant !

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Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 86 72 15 01 cac.cajarc@gmail.com

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English :

A café-theatre to end the season, an invitation to share, laugh and escape for an evening

L’événement Café-théâtre à Cajarc Cœur en mêlée Cajarc a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac