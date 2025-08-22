Prajoux Cajarc Lot

Prajoux

Prajoux 46102 Cajarc Lot Occitanie

Durée : 240 Distance : 12000.0

Toute l’année vous pourrez apprécier les points de vue sur la vallée du Lot depuis les hauteurs de Cajarc.

La ville a été créée sur un des plus anciens points de franchissement du Lot, mais aussi dans un cirque de falaises

English :

All year round, you can enjoy views over the Lot valley from the heights of Cajarc.

The town was created on one of the oldest crossing points of the Lot, but also in a cirque of cliffs

Deutsch :

Das ganze Jahr über können Sie von den Anhöhen von Cajarc aus die Aussicht auf das Tal des Lot genießen.

Die Stadt wurde nicht nur an einer der ältesten Überquerungsstellen des Lot gegründet, sondern auch in einem Zirkus aus Klippen

Italiano :

Dalle alture di Cajarc si può godere tutto l’anno della vista sulla valle del Lot.

La città è stata creata su uno dei più antichi punti di attraversamento del Lot, ma anche in un circo di scogliere

Español :

Desde las alturas de Cajarc se puede disfrutar todo el año de las vistas del valle del Lot.

La ciudad se creó en uno de los pasos más antiguos del Lot, pero también en un circo de acantilados

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot