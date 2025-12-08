Boucle itinérante Saint-Jacques Cajarc Lot

Boucle itinérante Saint-Jacques

Boucle itinérante Saint-Jacques 46160 Cajarc Lot Occitanie

Durée : 1410 Distance : 124000.0

Randonnée en liberté sur une boucle de 124 km, formée par les chemins de Grande Randonnée (balisage rouge et blanc) sur les voies lotoises du Chemin de St Jacques(GR651 et GR65).

L’itinéraire se fait une place entre falaises et maisons troglodytes, dans la Vallée du Célé qui ondule dans un parcours sauvage et poétique à la fois; puis il se hisse sur le causse au niveau de St Cirq Lapopie et retrouve les sentiers entourés de murets de pierres sèches qui s’étirent de village en village jusqu’à Cajarc.

https://www.tourisme-lot.com/ +33 5 65 35 07 09

English :

A free-form 124 km loop, formed by the chemins de Grande Randonnée (red and white markers) on the Lot routes of the Chemin de St Jacques (GR651 and GR65).

The route winds its way between cliffs and troglodyte houses, through the Célé Valley, which undulates in a wild and poetic course; then it rises onto the causse at St Cirq Lapopie and finds again the paths surrounded by low dry-stone walls that stretch from village to village all the way to Cajarc.

Deutsch :

Wandern Sie auf einem 124 km langen Rundweg, der auf den Fernwanderwegen (rot-weiße Markierungen) auf den lothringischen Jakobswegen (GR651 und GR65) verläuft.

Die Route verläuft zwischen Felsen und Höhlenwohnungen im Tal der Célé, das sich auf einer wilden und zugleich poetischen Strecke schlängelt.

Italiano :

Un’escursione ad anello di 124 km, seguendo i sentieri della Grande Randonnée (segnati in rosso e bianco) sulle vie del Lot dello Chemin de St Jacques (GR651 e GR65).

Il percorso si snoda tra le falesie e le case trogloditiche della valle del Célé, ondeggiando in un paesaggio selvaggio e poetico, per poi risalire fino alla cappa di St Cirq Lapopie e ritornare sui sentieri circondati da bassi muretti a secco che si estendono di villaggio in villaggio fino a Cajarc.

Español :

Recorrido en bucle de 124 km que sigue los senderos de la Grande Randonnée (marcados en rojo y blanco) por las rutas del Lot del Chemin de St Jacques (GR651 y GR65).

El itinerario recorre los acantilados y las casas trogloditas del valle del Célé, que ondula a través de un paisaje salvaje y poético. A continuación, sube hasta el causse de St Cirq Lapopie y vuelve a los senderos rodeados de muros bajos de piedra seca que se extienden de pueblo en pueblo hasta Cajarc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot