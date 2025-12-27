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Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé Rocamadour

samedi 17 octobre 2026 · Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé Rocamadour

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Roland le Preux
Ville
46500 Rocamadour
Département
Lot
Tarif
19 19 19 Tarif adulte

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé

Rue Roland le Preux Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-25

Une paysanne quelque peu bourrue, une bimbo quelque peu délurée et une secrétaire cléricale quelque peu coincée se retrouvent le temps d'un weekend à la campagne

Une paysanne quelque peu bourrue, une bimbo quelque peu délurée et une secrétaire cléricale quelque peu coincée se retrouvent le temps d'un weekend à la campagne. Qu'en elles en commun ces trois là ?

Vous le serez en venant découvrir la nouvelle comédie de la troupe du Côté Rocher écrite par Christian Dob, avec Hélène Neveu, Geneviève Gil et Corine Delpech

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Rue Roland le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39 

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English :

A somewhat gruff farmwoman, a somewhat ditzy bimbo, and a somewhat uptight office secretary find themselves spending a weekend in the countryside

L’événement Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne

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