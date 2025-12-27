Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé Rocamadour
samedi 17 octobre 2026 · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé
Rue Roland le Preux Rocamadour Lot
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-25
Une paysanne quelque peu bourrue, une bimbo quelque peu délurée et une secrétaire cléricale quelque peu coincée se retrouvent le temps d'un weekend à la campagne
Une paysanne quelque peu bourrue, une bimbo quelque peu délurée et une secrétaire cléricale quelque peu coincée se retrouvent le temps d'un weekend à la campagne. Qu'en elles en commun ces trois là ?
Vous le serez en venant découvrir la nouvelle comédie de la troupe du Côté Rocher écrite par Christian Dob, avec Hélène Neveu, Geneviève Gil et Corine Delpech
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Rue Roland le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
A somewhat gruff farmwoman, a somewhat ditzy bimbo, and a somewhat uptight office secretary find themselves spending a weekend in the countryside
L’événement Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne
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