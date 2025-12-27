Informations pratiques

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé

Rue Roland le Preux Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-25

Une paysanne quelque peu bourrue, une bimbo quelque peu délurée et une secrétaire cléricale quelque peu coincée se retrouvent le temps d'un weekend à la campagne

Une paysanne quelque peu bourrue, une bimbo quelque peu délurée et une secrétaire cléricale quelque peu coincée se retrouvent le temps d'un weekend à la campagne. Qu'en elles en commun ces trois là ?

Vous le serez en venant découvrir la nouvelle comédie de la troupe du Côté Rocher écrite par Christian Dob, avec Hélène Neveu, Geneviève Gil et Corine Delpech

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Rue Roland le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

A somewhat gruff farmwoman, a somewhat ditzy bimbo, and a somewhat uptight office secretary find themselves spending a weekend in the countryside

L’événement Café Théâtre Côté Rocher L’amour est dans le blé Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de la Dordogne