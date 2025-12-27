Visite libre : la tapisserie Jean Lurçat, Mairie de Rocamadour, Rocamadour
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Rocamadour · Rocamadour
Informations pratiques
Visite libre : la tapisserie Jean Lurçat 19 et 20 septembre Mairie de Rocamadour Lot
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La tapisserie de Jean Lurçat, joyau du Causse
Le chant du Monde
Présentées dans la salle de réception de l’hôtel de ville de Rocamadour, ces deux tapisseries monumentales ont été offertes à la commune par Jean Lurçat en 1960. Créées spécialement pour orner l’ancien hôtel de ville, elles ont été entièrement réalisées à la main à Aubusson.
Ces œuvres textiles représentent la faune et la flore du Causse.
Jean Lurçat (1892-1966), peintre, céramiste et créateur de tapisseries français, est notamment reconnu pour avoir profondément renouvelé le langage de la tapisserie au XXᵉ siècle.
Mairie de Rocamadour 46 Couderc de la Mairie-46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 0565336326 https://www.rocamadour.com/
La tapisserie Jean Lurçat, joyaux du Causse
©mairie_rocamadour
À voir aussi à Rocamadour (Lot)
- Café Théâtre Côté Rocher Faites l’amour avec un belge ! Rocamadour 12 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Jean à l’Hospitalet, Église de l’Hospitalet, Rocamadour 19 septembre 2026
- Visite libre : l’église Saint-Martin de Mayrinhac-le-Francal, Eglise Saint-Martin, Rocamadour 19 septembre 2026
- Rocamadour en crescendo : visite musicale, Parking P2 du château, Rocamadour 19 septembre 2026
- Café Théâtre Côté Rocher La Famille Boutboul à Loose Vegas Rocamadour 19 septembre 2026