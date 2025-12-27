Visite libre : la tapisserie Jean Lurçat, Mairie de Rocamadour, Rocamadour

Informations pratiques

Visite libre : la tapisserie Jean Lurçat 19 et 20 septembre Mairie de Rocamadour Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La tapisserie de Jean Lurçat, joyau du Causse

Le chant du Monde

Présentées dans la salle de réception de l’hôtel de ville de Rocamadour, ces deux tapisseries monumentales ont été offertes à la commune par Jean Lurçat en 1960. Créées spécialement pour orner l’ancien hôtel de ville, elles ont été entièrement réalisées à la main à Aubusson.

Ces œuvres textiles représentent la faune et la flore du Causse.

Jean Lurçat (1892-1966), peintre, céramiste et créateur de tapisseries français, est notamment reconnu pour avoir profondément renouvelé le langage de la tapisserie au XXᵉ siècle.

Mairie de Rocamadour 46 Couderc de la Mairie-46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 0565336326 https://www.rocamadour.com/

La tapisserie Jean Lurçat, joyaux du Causse

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