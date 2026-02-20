Festival de Rocamadour Carlo Vistoli & Les Accents

Basilique Saint-Sauveur Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25 22:20:00

Date(s) :

2026-08-25

Les grands castrats régnaient majestueusement sur le monde musical du XVIIIe siècle, et l’Angleterre succomba elle aussi au charme de ces voix surnaturelles

Les grands castrats régnaient majestueusement sur le monde musical du XVIIIe siècle, et l’Angleterre succomba elle aussi au charme de ces voix surnaturelles. Haendel réussit à imposer l’oratorio et l’opéra italien à Londres en faisant appel à des stars aussi brillantes que Carestini, Senesino et Guadagni.

Aujourd’hui l’un des contreténors les plus recherchés au monde, doté d’une technique parfaite et d’une musicalité sublime, Carlo Vistoli, marche sur les traces de ces monstres sacrés. Il est entouré des virtuoses de l’ensemble Les Accents, dirigés par Thibault Noally, spécialiste reconnu d’un répertoire qu’il a dirigé dans le monde entier.

.

Basilique Saint-Sauveur Rocamadour 46500 Lot Occitanie contact@rocamadourfestival.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The great castrati reigned majestically over the musical world of the eighteenthcentury, and England too succumbed to the spell of these supernatural voices

L’événement Festival de Rocamadour Carlo Vistoli & Les Accents Rocamadour a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Vallée de la Dordogne