Festival de Rocamadour The Gesualdo Six & Ensemble la Sportelle

Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 22:10:00

Date(s) :

2026-08-26

Avec Passio, le compositeur estonien Arvo Pärt signe l’une des œuvres les plus radicales et les plus bouleversantes de la musique sacrée contemporaine

Avec Passio, le compositeur estonien Arvo Pärt signe l’une des œuvres les plus radicales et les plus bouleversantes de la musique sacrée contemporaine. Une collaboration inédite de l’Ensemble la Sportelle et The Gesualdo Six, sous la direction d’Owain Park.

Après son retour à la foi orthodoxe et plusieurs années de silence créateur, Pärt invente son langage tintinnabuli , fondé sur la résonance de la triade et la rigueur du contrepoint modal. Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem, composée en 1982 et révisée en 1988, en est l’incarnation la plus austère et la plus spirituelle. Inspirée des grandes Passions de Bach, elle s’en détache par une épure radicale et un dépouillement extrême, comme voie vers la transcendance.

.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Passio, Estonian composer Arvo Pärt signs one of the most radical and moving works of contemporary sacred music

L’événement Festival de Rocamadour The Gesualdo Six & Ensemble la Sportelle Rocamadour a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Vallée de la Dordogne