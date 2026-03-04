Café tricot, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Café tricot 7 mars – 11 juillet, certains samedis Bibliothèque Mériadeck Gironde

entrée libre

Rendez-vous des lecteurs pour faire du tricot, du crochet, de la broderie ou autres ensemble.

Apportez votre projet en cours et travaillez dessus en papotant avec d’autres usagers autour d’un café ou d’un thé. Partage d’idées, de coups de main et bonne humeur sont au programme !

Bibliothèque Meriadeck, 3ème étage (espace sciences humaines)

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Rendez-vous des lecteurs tricot crochet

