Informations pratiques

Brioude

Café tricot/crochet

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-25

Envie de partager un moment convivial autour de la laine et des aiguilles ?



Rejoignez notre atelier Café Tricot/Crochet, où débutants et passionnés se retrouvent pour créer, échanger et passer un agréable moment.



Gratuit / sans inscription

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Want to enjoy some friendly time together with yarn and needles?



Join our Caf%E9 Knitting/Crochet Workshop, where beginners and enthusiasts come together to create, share ideas, and have a good time.

Free / No registration required

L’événement Café tricot/crochet Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne