Café tricot/crochet Espace Socio-Culturel Brioude
vendredi 11 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Café tricot/crochet
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-25
Envie de partager un moment convivial autour de la laine et des aiguilles ?
Rejoignez notre atelier Café Tricot/Crochet, où débutants et passionnés se retrouvent pour créer, échanger et passer un agréable moment.
Gratuit / sans inscription
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Want to enjoy some friendly time together with yarn and needles?
Join our Caf%E9 Knitting/Crochet Workshop, where beginners and enthusiasts come together to create, share ideas, and have a good time.
Free / No registration required
L’événement Café tricot/crochet Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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