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AGENDA · Brioude

Café tricot/crochet Espace Socio-Culturel Brioude

vendredi 11 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Socio-Culturel
Adresse
26 avenue Jean Jaurès
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif

Brioude

Café tricot/crochet

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-25

Envie de partager un moment convivial autour de la laine et des aiguilles ?

Rejoignez notre atelier Café Tricot/Crochet, où débutants et passionnés se retrouvent pour créer, échanger et passer un agréable moment.

Gratuit / sans inscription
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42  declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Want to enjoy some friendly time together with yarn and needles?

Join our Caf%E9 Knitting/Crochet Workshop, where beginners and enthusiasts come together to create, share ideas, and have a good time.

Free / No registration required

L’événement Café tricot/crochet Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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