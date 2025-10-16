Café-Tricot 26420 La Chapelle-en-Vercors

Café-Tricot

26420 10 avenue des acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : Samedi 2026-11-01 16:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

2026-11-01

Le Café des Loisirs vous convie à des moments de partage autour de l’art du fil Tricot, crochet, tissage ou tout autre technique… Ce rendez-vous est libre et sans engagement.

26420 10 avenue des acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

English :

Le Café des Loisirs invites you to share your passion for the art of yarn : knitting, crocheting, weaving or any other technique… This is a free, no-obligation event.

