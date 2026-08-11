Informations pratiques

Grillon

Cafés Lecture

27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-12-18 18:30:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-16 2026-11-27 2026-12-18

Rendez-vous accessible à tous, nouveaux lecteurs ou passionnés de littérature, pour présenter un ouvrage ou trouver des idées de lectures. A partir de 15ans.

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27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr

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English :

An event open to everyone—whether you’re a new reader or a literature enthusiast—to showcase a book or find reading ideas. For ages 15 and up.

L’événement Cafés Lecture Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes