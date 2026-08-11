Cafés Lecture Grillon
vendredi 25 septembre 2026 · Grillon
Informations pratiques
Grillon
Cafés Lecture
27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-12-18 18:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-16 2026-11-27 2026-12-18
Rendez-vous accessible à tous, nouveaux lecteurs ou passionnés de littérature, pour présenter un ouvrage ou trouver des idées de lectures. A partir de 15ans.
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27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr
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English :
An event open to everyone—whether you’re a new reader or a literature enthusiast—to showcase a book or find reading ideas. For ages 15 and up.
L’événement Cafés Lecture Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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