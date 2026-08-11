Informations pratiques

Grillon

Escape Game Face à l’IA

27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 15:00:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-11-04

Testez votre humanité à la bibliothèque ! Votre mission ? Résoudre ensemble une série d’enigmes sur le thème de l’intelligence artificielle. Mais attention, vous n’aurez que 45minutes… A jouer en famille avec enfants de 8 à 13ans.

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27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr

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English :

Test your humanity at the library! Your mission? Work together to solve a series of puzzles on the topic of artificial intelligence. But be warned—you’ll only have 45 minutes… Perfect for families with children ages 8 to 13.

L’événement Escape Game Face à l’IA Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes