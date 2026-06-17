Caillasses Live • Performance de Joëlle Sambi La Maison des Métallos Paris
Caillasses Live • Performance de Joëlle Sambi La Maison des Métallos Paris mardi 16 mars 2027.
Avec son recueil de poésie, Joëlle Sambi tisse une étoffe. Elle assure la protection des vivants et le passage des mots. Une plume affilée, aussi profonde et pleine que la forêt équatoriale.
Tel un manifeste poético-politique, elle y déploie les cicatrices d’un corps-âme mâtiné de violences raciales, sexistes et homophobes. Sa langue se pare de mille éclairs afin de partager les raisins mûrs de la colère.
Dire les marges aux rythmes du slam et des beats électroniques, en extraire la beauté, le vacarme et les rages qui y suintent. « Caillasses Live » est un récital poétique, électrique et saphique tiré du livre éponyme. Un femmage politique qui fait grincer les dents parfois, fait vibrer les corps aussi et réchauffe les cœurs assurément.
Du mardi 16 mars 2027 au mercredi 17 mars 2027 :
mardi, mercredi
de 20h00 à 21h00
payant
Tarif plein｜20€
Tarif réduit 1｜12€
Tarif réduit 2｜10€
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-16T21:00:00+01:00
fin : 2027-03-17T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-03-16T20:00:00+02:00_2027-03-16T21:00:00+02:00;2027-03-17T20:00:00+02:00_2027-03-17T21:00:00+02:00
La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
https://www.maisondesmetallos.paris/performance-joelle-sambi-caillasses-live +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos
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