Calogerp, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Informations pratiques

Calogerp Samedi 12 décembre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

45€ / 55€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T20:00:00+01:00 – 2026-12-12T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T20:00:00+01:00 – 2026-12-12T21:30:00+01:00

Concert exceptionnel de Calogero, au milieu d’une tournée effrénée uniquement pensée pour les théâtres !

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, Calogero fera une halte très attendue à Nevers pour offrir au public un concentré de son parcours en concert.

Figure majeure de la scène musicale française depuis plus de deux décennies, Calogero s’est imposé par sa voix singulière et ses textes sensibles et engagés, souvent en prise avec les questionnements de notre époque. Ce concert propose un véritable voyage, avec une sélection de « morceaux choisis », revisités dans des versions inédites mettant en lumière toute la force et la modernité de son univers musical.

Avec plus de 175 dates à travers la France et l’Europe, cette tournée des théâtres s’impose comme un moment privilégié, une occasion rare de découvrir ou redécouvrir l’univers de Calogero lors d’un moment suspendu à Nevers.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/calogero »}]

Un soir dans les théâtres concert musique

calogero