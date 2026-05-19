CAMILLE CHAMOUX Théâtre Ledoux Besançon

Besançon

CAMILLE CHAMOUX

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Camille Chamoux en spectacle pour le festival Drôlement Bien.

Vous auriez un bon contact de rhumato ? Ou un psychanalyste ? Non pardon un psychiatre en fait, c’est remboursé et ça prescrit des médocs. Tes parents vieillissent, tes enfants font chier, ton couple part à vau-l’eau… Et c’est tant mieux. Invite même ton pote dépressif et ta grand-mère en fin de vie ce spectacle est fait pour vous. Ça va ça va , le nouveau show de Camille Chamoux, qui t’attend près de chez toi avec un piano, des plumes, des magazines de santé, une radio et des graines de tournesol. À tout de suite !

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : CAMILLE CHAMOUX

L’événement CAMILLE CHAMOUX Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)