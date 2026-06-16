Camille Yembe + première partie en concert Le Cargö Caen
Camille Yembe + première partie en concert Le Cargö Caen vendredi 20 novembre 2026.
Caen
Camille Yembe + première partie en concert
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 23:59:00
Date(s) :
2026-11-20
Camille Yembe dévoile avec Jeune & Laide un premier album intime et puissant, entre pop, rap et influences soul. À travers des récits marqués par la jeunesse, le manque et la quête d’identité, elle transforme ses failles en force et affirme une écriture profondément personnelle.
Camille Yembe dévoile avec Jeune & Laide un premier album intime et puissant, entre pop, rap et influences soul. À travers des récits marqués par la jeunesse, le manque et la quête d’identité, elle transforme ses failles en force et affirme une écriture profondément personnelle.
Originaire de Bruxelles, Camille Yembe construit une musique sensible et directe, nourrie par son parcours et ses multiples influences. Entourée notamment de Lous and The Yakuza et Ino Casablanca, elle développe un univers où se mêlent résilience, émotion et énergie pop.
Portée par une voix singulière et une esthétique affirmée, elle s’impose comme l’une des nouvelles artistes francophones à suivre de près. .
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr
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English : Camille Yembe + première partie en concert
With Jeune & Laide, Camille Yembe unveils an intimate and powerful debut album, a blend of pop, rap and soul influences. Through stories marked by youth, lack and the quest for identity, she transforms her flaws into strength and asserts a deeply personal style.
L’événement Camille Yembe + première partie en concert Caen a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité
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