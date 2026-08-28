Canal en pagaies fait son grand retour le samedi 3 octobre 2026 Canal de l’Ourcq Pantin

Informations pratiques

Après avoir été contraint d’être reporté en raison des fortes chaleurs de la fin du mois de juin, Canal en pagaies revient le samedi 3 octobre 2026.L’événement réuni une nouvelle fois les amateurs de canoë-kayak pour une descente de 10 kilomètres sur le canal de l’Ourcq, entre Sevran et Pantin, dans une ambiance festive et conviviale.

Ce temps fort festif sur le canal de l’Ourcq incarne pleinement l’esprit de l’Été du Canal : proposer une expérience collective, accessible et originalesur l’eau. Pour l’occasion, la navigation des bateauxestexceptionnellement arrêtée.

La manifestation traverse 8 villes :

Sevran,

Livry-Gargan,

Aulnay-sous-Bois,

Pavillons-sous-Bois,

Bondy,

Noisy-le-Sec,

Bobigny,

Pantin.

Deux départs sont prévus, à 14h30 et 15h, à partir de la base de canoé-kayak de Sevran. Les participant.es ont la possibilité de louer une embarcation à partir de 30€, ou d’emmener leur proprematériel, sous réserve du respect des normes de sécurité.

Canal en pagaies, c’est également une expérience festive et immersive.

Tout au long de la descente, plusieurs interventions musicales et animationsrythment le parcours et transforment le canal en une véritable scène à ciel ouvert. Des performances sont proposées à différents points du parcours, avant l’arrivée des kayakistes à Pantin.

Tarifs :

15€ : Participation avec son embarcation (licencié d’un club)

20€ : Participation avec son embarcation (non licencié)

30€ : Location d’une embarcation 1 place

50€ : Location d’une embarcation 2 places

60€ : Location d’une embarcation 3 places

Inscriptions :

Les inscriptions se déroulent sur la plateforme ExploreParis.com via le lien ci-dessous.

Inscriptions

Initialement prévu le 27 juin 2026 et reporté en raison des fortes chaleurs, Canal en pagaies se tiendra finalement le samedi 3 octobre 2026. Événement emblématique de l’Été du Canal, cette grande descente en canoë-kayak sur le canal de l’Ourcq invite le public à vivre une journée sportive, conviviale et festive entre Sevran et Pantin.

Le samedi 03 octobre 2026

de 14h00 à 18h00

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00

Canal de l’Ourcq Place de la Pointe 93500 Pantin



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