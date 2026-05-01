Canti-Caba La rue aux enfants ! La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Canti-Caba La rue aux enfants ! La Cabane Villeneuve-sur-Lot samedi 30 mai 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Canti-Caba La rue aux enfants !
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Cabane et Le Café Cantine vous invitent à Canti-Caba, au cœur du centre-ville. Chacun pourra profiter d’une ambiance chaleureuse et participative, où nos rues deviendront des espaces de jeux, de création, de dégustation.
Jeux pour petits et grands, danse, repas partagé, atelier badges, coin lecture, musique, gratiferia ou encore apéritif convivial rythmeront cette belle journée. .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
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English : Canti-Caba La rue aux enfants !
L’événement Canti-Caba La rue aux enfants ! Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée du Lot et Garonne
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