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AGENDA · Langeac

Cap Farewell Langeac

mercredi 23 septembre 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Centre socio-culturel
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Langeac

Cap Farewell

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Toni, une jeune femme de 24 ans, sort de prison et doit retourner vivre chez sa mère Betty. Déterminée à renouer avec sa fille Anna, elle travaille dans la brasserie de son oncle.
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

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English :

Toni, a 24-year-old woman, is released from prison and has to move back in with her mother, Betty. Determined to reconnect with her daughter Anna, she takes a job at her uncle’s brewery.

L’événement Cap Farewell Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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