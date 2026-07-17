Cap sur le numérique ! : Les cafés I.A, L’Atelier Media, Carvin
vendredi 25 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Cap sur le numérique ! : Les cafés I.A 25 septembre – 18 décembre, certains vendredis L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Tout Public – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T11:30:00+01:00
Café IA : découvrez l’intelligence artificielle autour d’un moment d’échange convivial !
Explorez les différentes formes d’intelligence artificielle, leurs usages au quotidien et les outils qui transforment notre manière de travailler, créer et communiquer. Découvrez des applications, des sites web innovants et apprenez à dialoguer efficacement avec un chatbot pour obtenir des réponses, générer des idées ou gagner du temps. Un rendez-vous accessible à tous pour comprendre, tester et échanger autour des enjeux et des opportunités de l’IA.
25 septembre : C’est quoi l’IA ?
02 octobre : Chat GPT/Copilot
09 octobre : Google traduction
16 octobre : Canscanner
06 novembre : Suno A.I
13 novembre : Mistral
20 novembre : Perplexity
27 novembre : Google Lens
04 décembre : OpenAi.fr
11 décembre : Méta A.I
18 décembre : Gémini
Inscription le 24 août 2026
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Boostez vos compétences au Café IA : un atelier énergique pour explorer, tester et maîtriser l’intelligence artificielle en mode turbo !
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