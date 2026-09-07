Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Gabriel · Lorient
Informations pratiques
Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers 19 et 20 septembre Hôtel Gabriel Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des 360 ans de Lorient et du label Ville d’art et d’histoire, le service patrimoine vous invite à explorer l’histoire de Lorient à travers les trajectoires de voyageurs et aventuriers lorientais, par la découverte d’œuvres et objets témoignant de leurs aventures.
Chacun d’eux illustre son époque et la ville d’où il est parti, où il est revenu. La naissance et l’évolution de Lorient, le portrait de la ville, transparaissent dans l’histoire de ces acteurs de la Compagnie des Indes et de la Marine, d’hier à aujourd’hui.
Le jeune public est également convié à pousser les portes de l’Hôtel Gabriel. Des activités à hauteur d’enfant ponctuent l’exposition. Une dernière salle dédiée aux familles permet aux enfants de découvrir le patrimoine en s’amusant.
Hôtel Gabriel Hôtel Gabriel, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://patrimoine.lorient.bzh L’Hôtel Gabriel est l’ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes.
Le service patrimoine vous invite à explorer l’histoire de Lorient à travers les trajectoires de voyageurs et aventuriers …
©Ville de lorient
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