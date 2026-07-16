Capa, Taro et Chim. Images inédites de la Guerre d’Espagne [titre provisoire], Archives nationales – Site de Paris, Paris

Informations pratiques

Capa, Taro et Chim. Images inédites de la Guerre d’Espagne [titre provisoire] 12 mai – 8 novembre 2027 Archives nationales – Site de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-12T10:00:00+02:00 – 2027-05-12T17:30:00+02:00

Fin : 2027-11-08T10:00:00+01:00 – 2027-11-08T17:30:00+01:00

Les Archives nationales proposent une exposition et une édition de sources des albums photographiques de Robert Capa, Gerda Taro et David « Chim » Seymour que l’institution conserve, depuis 1952, parmi les fonds de la direction de la Sûreté (ministère de l’Intérieur). Collés sur huit cahiers d’écoliers, les 4650 contacts sont issus de reportages que les trois photographes ont réalisé, en Espagne, durant la Guerre civile (novembre 1936-juin 1937, octobre 1938-janvier 1939). Un travail récent mené par l’institution a permis d’attribuer les clichés à chacun des photographes, de les décrire et de quantifier les vues pour lesquels il n’existe aucune autre trace (négatifs ou tirages) dans les collections publiques ou privées.

Ces images constituent un précieux et substantiel apport à la connaissance des œuvres des trois photographes. Si le travail de Capa est sans surprise le plus représenté (45 reportages, environ 3 050 clichés), celui de Taro, sur un temps court, de février à juillet 1937, est conséquent (17 reportages, environ 1 050 clichés). Chim se distingue lui par l’originalité de la composition du seul carnet qui renferme ses reportages (environ 350 clichés). La rareté et l’originalité des images tiennent par ailleurs au fait que les contacts complètent les négatifs retrouvés de la « valise mexicaine ». Les trois quarts (3 500) des contacts présents dans les carnets ont perdu leurs négatifs et, parmi ceux-ci, moins de cinq cents sont référencés en ligne dans le catalogue de l’International center of photographie où est conservée la majeure partie de l’œuvre de Capa, Taro et Chim.

L’exposition est l’occasion d’offrir la visibilité et la notoriété qu’elles méritent à ces images rares. Elle donnera aux visiteurs la possibilité de découvrir, à l’hôtel de Soubise, la matérialité des huit carnets originaux à travers l’évocation de leur histoire, de leur composition et de leur usage.

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33140276096 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien hôtel de Rohan, groupe en bas-relief des Chevaux du Soleil, porte de l’ancien hôtel de Clisson et hôtel de Soubise : XVIIIe siècle. Réaménagements aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à la construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des archives nationales). Musée de l’Histoire de France. Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville. Bus : 29, 76.

Les Archives nationales proposent une exposition et une édition de sources des albums photographiques de Robert Capa, Gerda Taro et David « Chim » Seymour que l’institution conserve, depuis 1952, les…

© Archives nationales / DIS