Caravana Obscura, Centre d’art Labanque, Béthune

Informations pratiques

Caravana Obscura Samedi 19 septembre, 14h00 Centre d’art Labanque Pas de Calais

Atelier de 30 minutes, sur réservation auprès du centre d’Art Labanque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette caravane transformée en un appareil photo géant est équipée d’un laboratoire de développement photo en noir et blanc. Des ateliers photo de 30 minutes mêlant découverte de la chambre noire et prises de vue avec tirages argentiques sont proposés toute l’après-midi. La Caravana Obscura, conçue par Lolita Bourdet, est animée par le collectif d’artistes visuelles Les Cousines.

Centre d’art Labanque 44 place Georges Clemenceau Béthune 62400 Pas de Calais Nord-Pas-de-Calais 0324630470 Depuis 2007, le centre d’art Labanque est installé dans l’ancienne Banque de France de Béthune, bâtiment aux espaces insolites et diversifiés.

En effet, que ce soit la salle des coffres, l’espace des guichets avec son comptoir en marbre, mais aussi l’appartement de fonction du directeur de type haussmannien, tout concourt à attiser l’imagination des artistes. Ils et elles peuvent laisser libre cours à leurs désirs de produire des œuvres qui utilisent les différents espaces pour les mettre en résonance où créer la surprise de la confrontation.

Chaque exposition obéit donc à un principe de production inédite. Labanque s’intéresse à tous les champs de la création contemporaine : peinture, vidéo, sculpture, installation, photographie, etc.

Labanque est un équipement culturel de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Labanque se situe en centre-ville de Béthune, dans les locaux de l’ancienne Banque de France.

La gare TGV se trouve à 800 m.

Labanque est accessible via le réseau

de bus Tadao (www.tadao.fr), ainsi qu’avec le réseau TER des Hauts-de-France.

Stationnement payant souterrain place Clemenceau et Grand’Place Stationnement gratuit Place Foch et Place du Général de Gaulle à Béthune.

Cette caravane transformée en un appareil photo géant est équipée d’un laboratoire de développement photo en noir et blanc. Des ateliers photo de 30 minutes mêlant découverte de la chambre noire et…

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