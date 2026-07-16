visite chapelle du prieuré de Hamage, 2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage, Béthune

dimanche 20 septembre 2026 · 2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage · Béthune

Informations pratiques

visite chapelle du prieuré de Hamage Dimanche 20 septembre, 10h00 2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

visite de la chapelle médiévale restaurée, maquettes des vestiges trouvés lors de fouilles

2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage 2 rue de la faïencerie Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France

visite de la chapelle médiévale restaurée, maquettes des vestiges trouvés lors de fouilles

©amis d’arkéos