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visite chapelle du prieuré de Hamage, 2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage, Béthune

dimanche 20 septembre 2026 · 2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage · Béthune

visite chapelle du prieuré de Hamage, 2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage, Béthune

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage
Adresse
2 rue de la faïencerie
Ville
62400 Béthune
Département
Pas-de-Calais

visite chapelle du prieuré de Hamage Dimanche 20 septembre, 10h00 2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

visite de la chapelle médiévale restaurée, maquettes des vestiges trouvés lors de fouilles

2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage 2 rue de la faïencerie Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France
visite de la chapelle médiévale restaurée, maquettes des vestiges trouvés lors de fouilles

©amis d’arkéos

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