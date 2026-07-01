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Les forces inconnues : Archives des mondes invisibles (1850 – 2000), La Chapelle Espace Culturel, Béthune

mercredi 2 septembre 2026 · La Chapelle Espace Culturel · Béthune

Les forces inconnues : Archives des mondes invisibles (1850 – 2000), La Chapelle Espace Culturel, Béthune

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
La Chapelle Espace Culturel
Adresse
Rue Saint Pry, 62400 Béthune, France
Ville
62400 Béthune
Département
Pas-de-Calais

Les forces inconnues : Archives des mondes invisibles (1850 – 2000) 2 septembre – 15 novembre La Chapelle Espace Culturel Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T14:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-11-15T14:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00

Sous le commissariat de Philippe Baudouin, réalisateur radio et maître de conférences, membre du Centre de Recherche en Design de l’ENS Paris-Saclay.
Prenant comme point de départ l’oeuvre du peintre spirite Augustin Lesage, originaire du Pas-de-Calais, notre exposition réunit des images rares, voire inédites, d’expériences menées aux marges de la science, où la photographie occupe un rôle central et ambivalent. Tantôt considérés comme une preuve irréfutable, tantôt comme le support de projection d’erreurs ou de fantasmes, les différentes techniques dont ces clichés portent l’empreinte invitent le spectateur à remonter le temps.
En effet, il s’agit de redécouvrir cette période d’effervescence que fut le tournant du XXe siècle, une période où tout était encore possible, celle-là même où savants et adeptes de l’occultisme pouvaient se côtoyer dans les mêmes congrès, partager les mêmes laboratoires… Il s’agira ainsi l’interroger la fascination des savants et des adeptes des sciences occultes pour les « forces naturelles inconnues », commeles nommait jadis l’astronome Camille Flammarion, et plus largement ce qu’il convient l’appeler aujourd’hui les phénomènes « inexpliqués ».

La Chapelle Espace Culturel Rue Saint Pry, 62400 Béthune, France Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321640711 https://www.bethune.fr/lieux-culturels/musee-d-ethnologie-regionale
Sous le commissariat de Philippe Baudouin, réalisateur radio et maître de conférences, membre du Centre de Recherche en Design de l’ENS Paris-Saclay.

© Courtesy archives de Cambridge (Royaume-Uni)

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