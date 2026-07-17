Visite guidée du beffroi de Béthune, Beffroi, Béthune
samedi 19 septembre 2026 · Beffroi · Béthune
Informations pratiques
Visite guidée du beffroi de Béthune 19 et 20 septembre Beffroi Pas-de-Calais
Gratuit – Jauge limitée à 18 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Ne manquez pas la visite guidée de ce monument emblématique, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Une ascension incontournable à vivre en famille ou entre amis pour profiter d’une vue imprenable sur la Grand place, du haut du chemin de ronde. Au cœur de l’édifice, architecture médiévale, carillon et cloches vous attendent : votre guide vous accompagne dans la découverte de ce géant de gré, vieux de plusieurs siècles.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Le samedi et dimanche à 9h30, 11h, 14h30 et 16h.
Gratuit – Durée : 45 minutes
Jauge limitée, réservation en ligne obligatoire.
Rendez-vous le jour de la visite à l’office de tourisme Destination Béthune, 3 rue Aristide Briand à Béthune.
Prévoir des baskets, bonne condition physique requise (ascension de 133 marches).
Visite conseillée à partir de 5 ans.
Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Beffroi Grand Place, 62400 Béthune, France Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321525000 [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-bethune-bruay.fr/billetterie-activite-visite.html »}]
Ne manquez pas la visite guidée de ce monument emblématique, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Une ascension incontournable à vivre en famille ou entre amis pour profiter d’une …
©Destination Béthune
À voir aussi à Bethune (Pas-de-Calais)
- Les messagers de l’intime, Boulangerie Aux 3 chocolats, Béthune, Béthune 27 juillet 2026
- Les forces inconnues : Archives des mondes invisibles (1850 – 2000), La Chapelle Espace Culturel, Béthune 2 septembre 2026
- Déplier les Mondes, Centre d’art Labanque, Béthune 18 septembre 2026
- Caravana Obscura, Centre d’art Labanque, Béthune 19 septembre 2026
- visite chapelle du prieuré de Hamage, 2 rue de la faïencerie Wandignies Hamage, Béthune 20 septembre 2026