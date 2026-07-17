Visite guidée du beffroi de Béthune, Beffroi, Béthune

Informations pratiques

Visite guidée du beffroi de Béthune 19 et 20 septembre Beffroi Pas-de-Calais

Gratuit – Jauge limitée à 18 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Ne manquez pas la visite guidée de ce monument emblématique, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Une ascension incontournable à vivre en famille ou entre amis pour profiter d’une vue imprenable sur la Grand place, du haut du chemin de ronde. Au cœur de l’édifice, architecture médiévale, carillon et cloches vous attendent : votre guide vous accompagne dans la découverte de ce géant de gré, vieux de plusieurs siècles.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Le samedi et dimanche à 9h30, 11h, 14h30 et 16h.

Gratuit – Durée : 45 minutes

Jauge limitée, réservation en ligne obligatoire.

Rendez-vous le jour de la visite à l’office de tourisme Destination Béthune, 3 rue Aristide Briand à Béthune.

Prévoir des baskets, bonne condition physique requise (ascension de 133 marches).

Visite conseillée à partir de 5 ans.

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Beffroi Grand Place, 62400 Béthune, France Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321525000 [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-bethune-bruay.fr/billetterie-activite-visite.html »}]

Ne manquez pas la visite guidée de ce monument emblématique, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Une ascension incontournable à vivre en famille ou entre amis pour profiter d’une …

©Destination Béthune