Musée du Pesage, Musée du Pesage, Béthune

Informations pratiques

Musée du Pesage 19 et 20 septembre Musée du Pesage Pas-de-Calais

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le monde du pesage à travers une exposition de balances et bascules de l’Antiquité à nos jours ainsi que les étalons de mesure (masse, longueur et capacités).

Grâce à une visite interactive, découvrez l’influence de la pesanteur avec la pesée comparative Terre, Lune et Mars, le fonctionnement de la balance électronique et la balance hydrostatique,

Musée du Pesage 7/9, avenue de Paris 62400 BETHUNE Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33664842159 http://www.museedupesagebethune.fr https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-du-pesage-b%C3%A9thune-166b10314 Collection de balances et bascules de l’Antiquité à nos jours

Etalons des unités de mesure (masse, longueur et capacités)

Activités ludiques et pédagogiques Parking gratuit au dessus du musée.

Bus TADAO gratuit (lignes B2 arrêt Mont-Liébaut et lignes 22 et 56 arrêt Collège Verlaine).

Gare SNCF : 15 mn à pied.

Venez découvrir le monde du pesage à travers une exposition de balances et bascules de l’Antiquité à nos jours ainsi que les étalons de mesure (masse, longueur et capacités).

Musée du Pesage