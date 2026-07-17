Musée du Pesage, Musée du Pesage, Béthune
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Pesage · Béthune
Informations pratiques
Musée du Pesage 19 et 20 septembre Musée du Pesage Pas-de-Calais
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir le monde du pesage à travers une exposition de balances et bascules de l’Antiquité à nos jours ainsi que les étalons de mesure (masse, longueur et capacités).
Grâce à une visite interactive, découvrez l’influence de la pesanteur avec la pesée comparative Terre, Lune et Mars, le fonctionnement de la balance électronique et la balance hydrostatique,
Musée du Pesage 7/9, avenue de Paris 62400 BETHUNE Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33664842159 http://www.museedupesagebethune.fr https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-du-pesage-b%C3%A9thune-166b10314 Collection de balances et bascules de l’Antiquité à nos jours
Etalons des unités de mesure (masse, longueur et capacités)
Activités ludiques et pédagogiques Parking gratuit au dessus du musée.
Bus TADAO gratuit (lignes B2 arrêt Mont-Liébaut et lignes 22 et 56 arrêt Collège Verlaine).
Gare SNCF : 15 mn à pied.
Venez découvrir le monde du pesage à travers une exposition de balances et bascules de l’Antiquité à nos jours ainsi que les étalons de mesure (masse, longueur et capacités).
Musée du Pesage
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