Déplier les Mondes, Centre d’art Labanque, Béthune

Informations pratiques

Déplier les Mondes 18 – 20 septembre Centre d’art Labanque Pas de Calais

Pour les individuels

Plein : 6 €

Réduit : 3 €

Gratuit -26 ans, pour tous et toutes chaque premier

dimanche du mois et sous conditions

Pour les groupes : nous consulter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

« C’est en janvier 1912 que de puissants Esprits sont venus se manifester à moi, en m’ordonnant de dessiner et de peindre, ce que je n’avais jamais fait auparavant ».

AugustinLesage (1876-1954), mineur depuis ses quatorze ans, est alors sous terre. Depuis ce monde souterrain, il entame sa carrière d’artiste, traduisant sur la toile les motifs soufflés par ces voix invisibles. Il déploie des univers denses, composés minutieusement; mondes architectoniques multicolores. Imprégnées d’un syncrétisme puissant, ses œuvres se lisent en cascades : on tombe chaque fois qu’on les regarde dans un nouvel espace, plus profond, enfoui au sein du premier; des systèmes complexes qui se multiplient à l’infini.

C’est à cet endroit que débute l’exposition Déplier les mondes. Sur trois étages, elle explore la possibilité physique, symbolique et spirituelle d’univers parallèles, fruits de la mine, du minerai, de la terre creuse; des espace-temps qui se superposeraient au nôtre si l’on pliait l’univers comme un papier de soie. Artistes et commissaires invitent ici les visiteur.euses à observer l’empreinte de cette trace d’encre ou de charbon, miroir de notre monde, comme une face B décalquée, variante de la première.

Centre d’art Labanque 44 place Georges Clemenceau Béthune 62400 Pas de Calais Nord-Pas-de-Calais 0324630470 Depuis 2007, le centre d’art Labanque est installé dans l’ancienne Banque de France de Béthune, bâtiment aux espaces insolites et diversifiés.

En effet, que ce soit la salle des coffres, l’espace des guichets avec son comptoir en marbre, mais aussi l’appartement de fonction du directeur de type haussmannien, tout concourt à attiser l’imagination des artistes. Ils et elles peuvent laisser libre cours à leurs désirs de produire des œuvres qui utilisent les différents espaces pour les mettre en résonance où créer la surprise de la confrontation.

Chaque exposition obéit donc à un principe de production inédite. Labanque s’intéresse à tous les champs de la création contemporaine : peinture, vidéo, sculpture, installation, photographie, etc.

Labanque est un équipement culturel de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Labanque se situe en centre-ville de Béthune, dans les locaux de l’ancienne Banque de France.

La gare TGV se trouve à 800 m.

Labanque est accessible via le réseau

de bus Tadao (www.tadao.fr), ainsi qu’avec le réseau TER des Hauts-de-France.

Stationnement payant souterrain place Clemenceau et Grand’Place Stationnement gratuit Place Foch et Place du Général de Gaulle à Béthune.

« C’est en janvier 1912 que de puissants Esprits sont venus se manifester à moi, en m’ordonnant de dessiner et de peindre, ce que je n’avais jamais fait auparavant ».

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