Caravane des Sports La Roche-Posay
mercredi 5 août 2026 · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
Caravane des Sports
2 place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05
La Caravane des Sports fait étape à la Baignade de La Roche-Posay !
Le mardi 5 août, le Conseil départemental de la Vienne vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du sport, de la découverte et de la convivialité.
Tu as 8 ans ou plus ? Que tu sois sportif ou simplement curieux, viens relever de nouveaux défis et t’initier à de nombreuses activités athlétisme, escalade, escrime, activité surprise, rugby, tennis de table, tir à l’arc, vélo, sports paralympiques et initiation aux gestes de premiers secours.
Une journée gratuite, ludique et ouverte à tous pour découvrir de nouvelles disciplines et partager un moment sportif en famille ou entre amis ! .
2 place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 59
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English : Caravane des Sports
The Sports Caravan is making a %E9stop %E0 at the La Roche-Posay Swimming Event!
L’événement Caravane des Sports La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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