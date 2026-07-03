Informations pratiques

La Roche-Posay

Caravane des Sports

2 place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05

La Caravane des Sports fait étape à la Baignade de La Roche-Posay !

Le mardi 5 août, le Conseil départemental de la Vienne vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du sport, de la découverte et de la convivialité.

Tu as 8 ans ou plus ? Que tu sois sportif ou simplement curieux, viens relever de nouveaux défis et t’initier à de nombreuses activités athlétisme, escalade, escrime, activité surprise, rugby, tennis de table, tir à l’arc, vélo, sports paralympiques et initiation aux gestes de premiers secours.

Une journée gratuite, ludique et ouverte à tous pour découvrir de nouvelles disciplines et partager un moment sportif en famille ou entre amis ! .

2 place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 59

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English : Caravane des Sports

The Sports Caravan is making a %E9stop %E0 at the La Roche-Posay Swimming Event!

L’événement Caravane des Sports La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne