Cardio Challenge Heroes Bois de Vincennes Paris

Informations pratiques

Toutes les infos pratiques

Où et quand ?

Le 22 novembre 2026, dans le Bois de Vincennes (12e)

5km chrono(dès 14 ans)

5km marche(ouverte aux poussettes et vélos d’enfants)

10km chrono(dès 16 ans)

En attendant la course

Je participe aux entraînements collectifs tout au long de l’année avec le run club :

Le 1er septembre, dans le 10e

Le 17 septembre sur les quais de Seine

Le 19 septembre dans le Bois de Vincennes (12e)

S’inscrire à un créneau.

Participez à notre course solidaire de 5 ou 10 km et devenez un héros ! Votre dossard vous donne accès à des formations gratuites pour apprendre à sauver des vies tout au long de l’année, jusqu’au grand jour : le 22 novembre 2026.

Le dimanche 22 novembre 2026

de à

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-22T01:00:00+01:00

fin : 2026-11-23T00:59:59+01:00

Date(s) : 2026-11-22T00:00:00+02:00_2026-11-22T23:59:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris



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