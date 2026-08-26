AGENDA · Paris
Cardio Challenge Heroes Bois de Vincennes Paris
dimanche 22 novembre 2026 · Bois de Vincennes · Paris
Informations pratiques
Où et quand ?
Le 22 novembre 2026, dans le Bois de Vincennes (12e)
- 5km chrono(dès 14 ans)
- 5km marche(ouverte aux poussettes et vélos d’enfants)
- 10km chrono(dès 16 ans)
En attendant la course
Je participe aux entraînements collectifs tout au long de l’année avec le run club :
- Le 1er septembre, dans le 10e
- Le 17 septembre sur les quais de Seine
- Le 19 septembre dans le Bois de Vincennes (12e)
Participez à notre course solidaire de 5 ou 10 km et devenez un héros ! Votre dossard vous donne accès à des formations gratuites pour apprendre à sauver des vies tout au long de l’année, jusqu’au grand jour : le 22 novembre 2026.
Le dimanche 22 novembre 2026
de à
payant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-23T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-11-22T00:00:00+02:00_2026-11-22T23:59:00+02:00
Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris
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