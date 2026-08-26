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Cardio Challenge Heroes Bois de Vincennes Paris

dimanche 22 novembre 2026 · Bois de Vincennes · Paris

Cardio Challenge Heroes Bois de Vincennes Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
lundi 23 novembre 2026
Lieu
Bois de Vincennes
Adresse
Porte Dorée
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
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Toutes les infos pratiques

Où et quand ?

Le 22 novembre 2026, dans le Bois de Vincennes (12e)

  • 5km chrono(dès 14 ans)
  • 5km marche(ouverte aux poussettes et vélos d’enfants)
  • 10km chrono(dès 16 ans)

En attendant la course

Je participe aux entraînements collectifs tout au long de l’année avec le run club :

  • Le 1er septembre, dans le 10e
  • Le 17 septembre sur les quais de Seine
  • Le 19 septembre dans le Bois de Vincennes (12e)

S’inscrire à un créneau.

Participez à notre course solidaire de 5 ou 10 km et devenez un héros ! Votre dossard vous donne accès à des formations gratuites pour apprendre à sauver des vies tout au long de l’année, jusqu’au grand jour : le 22 novembre 2026.
Le dimanche 22 novembre 2026
de à
payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-23T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-11-22T00:00:00+02:00_2026-11-22T23:59:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée  75012 Paris


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