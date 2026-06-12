CARMEN Rue des Chaumettes La Roche-Posay

La Roche-Posay

CARMEN

Rue des Chaumettes ACROPOLYA La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:45:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

### Le festival Au fil des notes et la Municipalité de La Roche-Posay vous présentent

Carmen

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### L’opéra Carmen, composé par Georges Bizet, a été créé en 1875 et est devenu l’un des ouvrages les plus populaires du répertoire lyrique. Inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée, l’histoire se déroule en Espagne et suit les ravages de la passion entre Carmen, une gitane séductrice, et Don José, un soldat aveuglé par l’amour.

### Carmen incarne la liberté et l’indépendance, tandis que Don José représente la passion destructrice. L’amour est un oiseau rebelle , La fleur que tu m’avais jetée , Toréador en garde sont parmi les airs les plus mémorables de l’oeuvre.

### Distribution Anne-Choï Messin, Hassen Doss, Agnieszka Slawinska, Sacha Michon, Pierre-Yves Poudou ainsi que quatre autres solistes, un chœur de 30 personnes et un orchestre de 12 musiciens. .

Rue des Chaumettes ACROPOLYA La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : CARMEN

L’événement CARMEN La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne