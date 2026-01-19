Carnaval

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : 2026-03-28 14:00:00

Rendez-vous samedi 28 mars dès 14h pour cet événement haut en couleurs, où se mêlent musique, danse, déguisements et défilés.

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

Join us for this colorful event

Join us on Saturday March 28 from 2pm for this colorful event, featuring music, dance, masquerade costume and parades.

