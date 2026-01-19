Carnaval Azay-le-Rideau

Carnaval Azay-le-Rideau samedi 28 mars 2026.

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-03-28 14:00:00
Rejoignez-nous pour cet événement haut en couleurs
Rendez-vous samedi 28 mars dès 14h pour cet événement haut en couleurs, où se mêlent musique, danse, déguisements et défilés.
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11  accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

Join us for this colorful event
Join us on Saturday March 28 from 2pm for this colorful event, featuring music, dance, masquerade costume and parades.

