Carnaval Azay-le-Rideau
Carnaval Azay-le-Rideau samedi 28 mars 2026.
Carnaval
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Rejoignez-nous pour cet événement haut en couleurs
Rendez-vous samedi 28 mars dès 14h pour cet événement haut en couleurs, où se mêlent musique, danse, déguisements et défilés.
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
English :
Join us for this colorful event
Join us on Saturday March 28 from 2pm for this colorful event, featuring music, dance, masquerade costume and parades.
