Carnaval de Printemps Résidence Jean Cocteau PARIS
Carnaval de Printemps Résidence Jean Cocteau PARIS samedi 9 mai 2026.
Résidence Jean Cocteau 88 Bd Ney 75018 PARIS
Gratuit et ouvert à tous.
Pour passer un agréable moment festif, venez vous joindre au Carnaval de Printemps, animé de joie, de danses andines, de chants, de déguisements, de musique….
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10h-12h Ateliers
: Maquillage, déguisements, création fleurs de la Commune, danse et chant
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13h Rassemblement
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14h Départ du cortège
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Pour vous joindre à nous pendant le parcours, voici l’itinéraire :
Trottoir Bd Ney – Rue des Poissonniers – Rue
Boinod – Rue des Portes Blanches – Rue des Poissonniers – Rue Marcadet – Rue
Léon – Rue Doudeauville – Rue Max Dormoy – Rue du Département – Rue Pajol –
Esplanade Nathalie Sarraute.
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16h Jonction
avec le Carnaval Ô LES MASQUES, pour une autre joyeuse parade
Nous vous invitons
à consulter les pages Facebook de l’ASEFEC et de l’évènement Facebook, en lien dans l’encart bleu ci-dessous à gauche.
Tout bénévole le jour du carnaval est le bienvenu.
Carnaval Inter Quartier de Printemps, le 9 mai 2026.
Fêtons le Carnaval de Printemps sous le thème de la Commune !
Le samedi 09 mai 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit
Enfants accompagnés et adultes
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00
Résidence Jean Cocteau 88 Boulevard Ney 75018 Métro Porte de Clignancourt – Tram T3b : Porte de Clignancourt et Diane Arbus – Bus 56 – 85 -137 – 166 – 255 – 341PARIS
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