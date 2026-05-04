Carnaval de Printemps Résidence Jean Cocteau PARIS

Résidence Jean Cocteau 88 Bd Ney 75018 PARIS

Gratuit et ouvert à tous.

Pour passer un agréable moment festif, venez vous joindre au Carnaval de Printemps, animé de joie, de danses andines, de chants, de déguisements, de musique….

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10h-12h Ateliers

: Maquillage, déguisements, création fleurs de la Commune, danse et chant

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13h Rassemblement

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14h Départ du cortège

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Pour vous joindre à nous pendant le parcours, voici l’itinéraire :

Trottoir Bd Ney – Rue des Poissonniers – Rue

Boinod – Rue des Portes Blanches – Rue des Poissonniers – Rue Marcadet – Rue

Léon – Rue Doudeauville – Rue Max Dormoy – Rue du Département – Rue Pajol –

Esplanade Nathalie Sarraute.

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16h Jonction

avec le Carnaval Ô LES MASQUES, pour une autre joyeuse parade

Nous vous invitons

à consulter les pages Facebook de l’ASEFEC et de l’évènement Facebook, en lien dans l’encart bleu ci-dessous à gauche.

Tout bénévole le jour du carnaval est le bienvenu.

Carnaval Inter Quartier de Printemps, le 9 mai 2026.

Fêtons le Carnaval de Printemps sous le thème de la Commune !

Le samedi 09 mai 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit

Enfants accompagnés et adultes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00

Résidence Jean Cocteau 88 Boulevard Ney 75018 Métro Porte de Clignancourt – Tram T3b : Porte de Clignancourt et Diane Arbus – Bus 56 – 85 -137 – 166 – 255 – 341PARIS

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