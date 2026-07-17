Carnet d’ailleurs « JAPON », L’Atelier Media, Carvin
vendredi 13 novembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Carnet d’ailleurs « JAPON » Vendredi 13 novembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Tout Public – Réservation Conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00
Il y plein de bonnes raisons de se rendre au Japon.
Peu de paus font l’objet d’autant d’idées reçues, d’autant de clichés, d’autant de fausses interprétations. La démarche de ce film consiste à essayer d’emprunter les bonnes portes d’entrée… et si mode d’emploi il y a, c’est par les arts les plus estimés qu’on approchera au mieux l’âme japonaise.
L’art des jardins, celui de la gastronomie, du thé, des fleurs, l’art du papier, du bain, de l’architecture et d’autres. Car au Japon l’essentiel tend toujours vers l’excellence.
En partenariat avec Altair Conférences
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Le Japon, c’est un voyage où chaque art devient une clé secrète pour entrouvrir son âme.
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