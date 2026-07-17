Informations pratiques

Carnet d’ailleurs » Les AÇORES » Mercredi 2 décembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T19:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T19:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:00:00+01:00

Situé entre l’Europe et l’Amerique du Nord, l’archipel des Açores regroupe 9 îles volcaniques qui s’étendent sur près de 500 km.

Endroit rêvé des randonneurs, des aventuriers et des amoureux de nature. Les Açores charment avec leurs paysages tantôt verdoyants, tantôt volcaniques, et sont le lieu de prédilection de tous ceux qui rêvent de calme.

La végétation luxuriante est époustouflante et le décor naturel happe à coup sûr nos coeurs par sa grande beauté. Pourtant les Açores sont bien plus qu’un paysage de carte postale; le charme réside en ses habitants résilients à la générosité désarmente.

Les Açoréens sont des insulaires attachants qui savent s’adapter et braver les intempéries.

Encore préservé du tourisme de masse, ce joyau de l’Atlantique au climat tempéré semble perdu au milieu de l’océan, quelque part entre New-York et Lisbonne, et ne saurait cacher encore longtemps tous les trésors qu’il recèle.

Avec Lyne LEFORT et Simon VAILLANCOURT, conférencier.

En partenariat avec Altair Conférences

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Aux Açores, neuf îles volcaniques t’embarquent entre nature grandiose et habitants au charme désarmant, quelque part entre New York et Lisbonne.