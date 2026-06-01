Carnets de notes sur vêtements et villes, Cinéma Ermitage, Fontainebleau
Carnets de notes sur vêtements et villes, Cinéma Ermitage, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Carnets de notes sur vêtements et villes Vendredi 5 juin, 13h45 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T13:45:00+02:00 – 2026-06-05T15:15:00+02:00
Fin : 2026-06-05T13:45:00+02:00 – 2026-06-05T15:15:00+02:00
En cette fin des années 80, Wim Wenders accepte la commande du Centre Pompidou qui lui propose de réaliser un film « dans le contexte de la mode ». Il décide de rencontrer Yohji Yamamoto afin d’observer le maître des lignes épurées au travail entre deux défilés de collection. Dans son atelier, le couturier s’inspire pour créer ses vêtements très actuels de photographies prises dans les années 30 par le photographe allemand August Sander pour son projet Les Hommes du XXème siècle. Lui aussi fasciné par ces photographies, Wenders élabore une puissante réflexion cinématographique sur l’identité et la mode, s’interrogeant sur ce qui est périssable et ce qui est toujours en vogue.
Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Wim Wenders, Carnets de notes sur vêtements et villes, 1989 © Les Films du Losange
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