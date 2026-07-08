Caroline Bugala Quartet Festival Éclats d’Émail 2026 Centre Culturel Jean Gagnant Limoges
mercredi 25 novembre 2026 · Centre Culturel Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Caroline Bugala Quartet Festival Éclats d’Émail 2026
Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Caroline Bugala parle de son violon comme de sa voix…. Une voix lui permettant d’outrepasser la barrière des mots. Son amour précoce pour la musique romantique et les musiques tziganes l’a conduit à croiser le chemin de musiciens aussi emblématiques que Roby Lakatos, Maxim Vengerov, la cantatrice Caroline Casadesus ou les manouches de l’ensemble Am ketenes. Alors qu’elle prend part à une masterclass de Didier Lockwood, le maître remarque alors celle qui n’est encore qu’une jeune élève et décide de la prendre sous son aile. Il lui servira de guide dans son apprentissage des codes de la musique afro américaine pendant les années suivant leur rencontre.
Après plusieurs années à jouer en tant que sideman, l’envie d’être leader pour pouvoir choisir son propre répertoire et interpréter ses compositions était bien là. Le Quartet était né. .
Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Caroline Bugala Quartet Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Caroline Bugala Quartet Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole
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