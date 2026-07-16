Caroline Leite « Métamorphoses photographiques », Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet

Informations pratiques

Caroline Leite « Métamorphoses photographiques » 10 octobre 2026 – 3 janvier 2027 Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

Fin : 2027-01-03T14:30:00+01:00 – 2027-01-03T18:00:00+01:00

Caroline Leite

Métamorphoses photographiques

Du samedi 10 octobre 2026 au dimanche 3 janvier 2027

La métamorphose photographique désigne le processus par lequel une image dépasse sa simple fonction de reproduction du réel. Par le choix du support, la manipulation du tirage, la superposition, le changement d’échelle, l’intégration à un matériau ou encore le passage au dessin et à d’autres médiums, la photographie se transforme. Cette démarche ne relève pas uniquement d’une recherche formelle : elle réinvente la réalité, crée de nouvelles ambiances et suscite des sensations inédites. L’image devient alors un objet sensible et poétique à expérimenter.

Dans ces œuvres, la photographie ne se limite plus à sa surface plane : elle acquiert une dimension tridimensionnelle, monumentale ou réinterprétée. Transformée par son support, son mode de tirage ou sa mise en espace, elle peut être intégrée au béton, enchâssée entre des plaques de verre, mise en tension sur divers matériaux, superposée, découpée ou mise en volume. Elle peut aussi se prolonger dans de grands dessins photographiques qui en déplacent les contours et en amplifient la présence.

À partir d’images réelles et existantes, Caroline Leite réinvente le quotidien en sublimant les détails de chaque instant. Son travail procède par déambulation, hasard et spontanéité : les choix naissent du regard, au fil de l’observation et de l’expérience du réel.

L’image n’est plus seulement à contempler : elle est à éprouver dans sa matérialité, sa couleur, sa lumière, son tracé et son épaisseur. La photographie cesse d’être une simple représentation pour devenir une expérience sculptée, dessinée et réinventée, qui se déploie dans l’espace et invite le visiteur à une promenade sensible, où chaque fragment du réel se transforme en sensation nouvelle.

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

Caroline Leite

© Caroline Leite