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AGENDA · Sens

Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher Théâtre Municipal Sens

dimanche 4 avril 2027 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
dimanche 4 avril 2027
Fin
dimanche 4 avril 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Sens

Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04 15:00:00
fin : 2027-04-04

Date(s) :
2027-04-04

Dans le blues, le nom Shines évoque ce qu’il y a de meilleur. On le doit au légendaire Johnny Shines (1915-1992), formidable bluesman d’Alabama et parfaite incarnation du Delta Blues. Extraordinaire chanteuse de blues sa Fille Carroline Shines s’efforce de perpétuer l’héritage de son père à travers sa propre musique. Assortie d’une présence sur scène impressionnante elle sera accompagné par un cocktail explosif Franck Goldwasser de Californie et Vincent Bucher l’harmoniciste français le plus international !

Distribution Complète

Chant Carroline Shines
Guitare et Chant Franck Goldwasser
Chœur Fayette Edwards
Harmonica Vincent Bucher
Basse Antoine Escalier
Batterie Marty Vickers

Durée 3h avec entracte
Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus)   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68  606reed-and-blues@orange.fr

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English : Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher

L’événement Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais

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