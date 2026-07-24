Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher Théâtre Municipal Sens
dimanche 4 avril 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04 15:00:00
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2027-04-04
Dans le blues, le nom Shines évoque ce qu’il y a de meilleur. On le doit au légendaire Johnny Shines (1915-1992), formidable bluesman d’Alabama et parfaite incarnation du Delta Blues. Extraordinaire chanteuse de blues sa Fille Carroline Shines s’efforce de perpétuer l’héritage de son père à travers sa propre musique. Assortie d’une présence sur scène impressionnante elle sera accompagné par un cocktail explosif Franck Goldwasser de Californie et Vincent Bucher l’harmoniciste français le plus international !
Distribution Complète
Chant Carroline Shines
Guitare et Chant Franck Goldwasser
Chœur Fayette Edwards
Harmonica Vincent Bucher
Basse Antoine Escalier
Batterie Marty Vickers
Durée 3h avec entracte
Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus) .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 606reed-and-blues@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher
L’événement Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Bal baroque avec Les Epopées Place de la République Sens 1 août 2026
- Exposition Les Petits Mythos Médiathèque La Ruche Sens 3 août 2026
- Concert de Beija Flor Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 4 août 2026
- Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens 4 août 2026
- Visite nocturne Quartier des tanneurs On va vous faire la peau ! Sens 5 août 2026