Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-04 15:00:00

fin : 2027-04-04

Date(s) :

2027-04-04

Dans le blues, le nom Shines évoque ce qu’il y a de meilleur. On le doit au légendaire Johnny Shines (1915-1992), formidable bluesman d’Alabama et parfaite incarnation du Delta Blues. Extraordinaire chanteuse de blues sa Fille Carroline Shines s’efforce de perpétuer l’héritage de son père à travers sa propre musique. Assortie d’une présence sur scène impressionnante elle sera accompagné par un cocktail explosif Franck Goldwasser de Californie et Vincent Bucher l’harmoniciste français le plus international !

Distribution Complète

Chant Carroline Shines

Guitare et Chant Franck Goldwasser

Chœur Fayette Edwards

Harmonica Vincent Bucher

Basse Antoine Escalier

Batterie Marty Vickers

Durée 3h avec entracte

Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus) .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 606reed-and-blues@orange.fr

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English : Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher

L’événement Carrolin Shine & Franck Goldwasser Blues Band, feat Vincent Bucher Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais