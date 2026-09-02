Informations pratiques

Langeac

Carry on de la Cie Presque Siamoises

île d’amour Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Un spectacle chorégraphique co-créé avec des parents et des enfants de votre territoire.

A la salle des fêtes de l’ïle d’amour.

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île d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

A dance performance co-created with parents and children from your community.

At the Salle des Fêtes on the Île d’Amour.

L’événement Carry on de la Cie Presque Siamoises Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier