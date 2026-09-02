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AGENDA · Langeac

Carry on de la Cie Presque Siamoises Langeac

dimanche 25 octobre 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
île d'amour
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Carry on de la Cie Presque Siamoises

île d’amour Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Un spectacle chorégraphique co-créé avec des parents et des enfants de votre territoire.
A la salle des fêtes de l’ïle d’amour.
  .

île d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49  numerique.labruyere@orange.fr

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English :

A dance performance co-created with parents and children from your community.
At the Salle des Fêtes on the Île d’Amour.

L’événement Carry on de la Cie Presque Siamoises Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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