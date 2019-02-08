UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reims

Carte blanche #2 Comédie CDN de Reims Reims

vendredi 8 janvier 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
vendredi 8 janvier 2027
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Carte blanche #2

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 19:00:00
fin : 2027-01-08 20:00:00

Date(s) :
2027-01-08

Tout public
Carte blanche #2
Par Yasmine Ndong Abdaoui · Jeune troupe de Reims ·
Partagez un geste artistique et échangez !

Gestes artistiques libres où surprise et rencontres sont au rendez-vous. Les Cartes Blanches sont des invitations à l’expérimentation faites à des artistes et partagées avec le public le temps d’1h où tout est permis ! Les membres de la Jeune troupe de Reims à Colmar, de cette saison ou des précédentes, partageront avec vous leurs propositions inédites.

Date
Lundi 08 février 19h
Lieu Comédie (Studio), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public
Durée 1h
Infos+ Suivi d’un échange avec l’équipe artistique puis d’un verre offert à L’Arboretum / Restau de la Comédie   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carte blanche #2

L’événement Carte blanche #2 Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne

À voir aussi à Reims (Marne)