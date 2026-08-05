Carte blanche #3 Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Carte blanche #3

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-15 19:00:00

fin : 2027-03-15 20:00:00

Date(s) :

2027-03-15

Tout public

Carte blanche #3

Par Alexis Mullard · Jeune troupe de Reims

Partagez un geste artistique et échangez !

Gestes artistiques libres où surprise et rencontres sont au rendez-vous. Les Cartes Blanches sont des invitations à l’expérimentation faites à des artistes et partagées avec le public le temps d’1h où tout est permis ! Les membres de la Jeune troupe de Reims à Colmar, de cette saison ou des précédentes, partageront avec vous leurs propositions inédites.

Date Lundi 15 mars 19h

Lieu Comédie (Studio), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public

Durée 1h

Infos+ Suivi d’un échange avec l’équipe artistique puis d’un verre offert à L’Arboretum / Restau de la Comédie .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Carte blanche #3

L’événement Carte blanche #3 Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne