Carte blanche #4 Comédie CDN de Reims Reims
lundi 5 avril 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Carte blanche #4
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-05 19:00:00
fin : 2027-04-05 20:00:00
Date(s) :
2027-04-05
Tout public
Carte blanche #4
Par Matthieu Bousque, Lucile Roche et Pauline Rousseau
· Jeune troupe de Colmar ·
Partagez un geste artistique et échangez !
Gestes artistiques libres où surprise et rencontres sont au rendez-vous. Les Cartes Blanches sont des invitations à l’expérimentation faites à des artistes et partagées avec le public le temps d’1h où tout est permis ! Les membres de la Jeune troupe de Reims à Colmar, de cette saison ou des précédentes, partageront avec vous leurs propositions inédites.
Date lundi 05 avril 19h
Lieu Comédie (Studio), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public
Durée 1h
Infos+ Suivi d’un échange avec l’équipe artistique , puis d’un verre offert à L’Arboretum / Restau de la Comédie .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Carte blanche #4
L’événement Carte blanche #4 Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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